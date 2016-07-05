Нежный соус из простокваши к курочке

Часто хозяйки задаются вопросом: «Что приготовить из простокваши?». Верным ответом на данный вопрос станет нижеприведенный рецепт. Домашняя простокваша – это настоящая находка для любой хозяйки.

Соус на простокваше, приготовленный на специальной закваске «Скваска», придаст любому блюду особую сочность и пикантную вкусовую нотку. Он пробуждает аппетит и желание съесть блюдо до последнего кусочка. Самое обычное мясо курицы заиграет новыми сочными вкусовыми акцентами, благодаря этому простому соусу.

Ингредиенты:

0,6 л простокваши, приготовленной на закваске «Скваска»;

1 свежее куриное яйцо;

150 мл куриного бульона;

1 пучок тархуна;

2 чесночных зубочка;

2 ч.л. масла оливы;

1 ст.л. кукурузного крахмала;

1 щепотка морской соли;

1 щепотка свежее измолотого черного перца.

Домашняя простокваша в этом рецепте используется в качестве основы. Чтобы её приготовить, берем литр пастеризованных сливок, разводим в них специальную закваску для приготовления простокваши «Скваска». Жидкость оставляем в тепле на 10 часов. Через указанный промежуток времени домашняя простокваша будет готова к употреблению.

После переходим непосредственно к рецепту

Чесночные зубчики давим боком лезвия ножа, снимаем шелуху.

Крахмал тщательно размешиваем в небольшом объеме воды, чтобы избежать образования комочков.

Яйцо разбиваем и размешиваем вилочкой, превращая в однородную «болтушку».

В сотейник выливаем простоквашу, разведенный крахмал, чеснок и яичную смесь. Все размешиваем, вливаем бульон из курицы, перчим, солим и варим соус при медленном кипении в течение 10 минут при постоянном перемешивании.

Зелень тархуна тщательно споласкиваем и обсушиваем полотенцем. Обрываем листочки, а жесткие стебли выбрасываем. Листочки складываем в чашу блендера, вливаем масло оливы и перебиваем в однородную кашицу.

Половину всей массы из тархуна и масла добавляем в горячий соус, а вторую половину оставляем для подачи.

На сервировочное блюдо выкладываем оставшееся пюре из зелени, сверху укладываем курочку или цыплят, поливаем сверху соусом и подаем блюдо горячим.

Что касается курочки, то птицу можно запекать, отваривать, жарить, готовить на пару. В любом случае домашняя простокваша сделает суховатое мясо курочки нежным и сочным. После приготовления у вас больше не возникнет вопрос о том, что приготовить из простокваши. Остается лишь пожелать приятного аппетита!