Нежный соус из простокваши к курочке

Закваски для дома
Нежный соус из простокваши к курочке05.07.2016 Кристина Без комментариев
Часто хозяйки задаются вопросом: «Что приготовить из простокваши?». Верным ответом на данный вопрос станет нижеприведенный рецепт. Домашняя простокваша – это настоящая находка для любой хозяйки.
Соус на простокваше, приготовленный на специальной закваске «Скваска», придаст любому блюду особую сочность и пикантную вкусовую нотку. Он пробуждает аппетит и желание съесть блюдо до последнего кусочка. Самое обычное мясо курицы заиграет новыми сочными вкусовыми акцентами, благодаря этому простому соусу.
Ингредиенты:
- 0,6 л простокваши, приготовленной на закваске «Скваска»;
- 1 свежее куриное яйцо;
- 150 мл куриного бульона;
- 1 пучок тархуна;
- 2 чесночных зубочка;
- 2 ч.л. масла оливы;
- 1 ст.л. кукурузного крахмала;
- 1 щепотка морской соли;
- 1 щепотка свежее измолотого черного перца.
Домашняя простокваша в этом рецепте используется в качестве основы. Чтобы её приготовить, берем литр пастеризованных сливок, разводим в них специальную закваску для приготовления простокваши «Скваска». Жидкость оставляем в тепле на 10 часов. Через указанный промежуток времени домашняя простокваша будет готова к употреблению.
После переходим непосредственно к рецепту
Чесночные зубчики давим боком лезвия ножа, снимаем шелуху.
Крахмал тщательно размешиваем в небольшом объеме воды, чтобы избежать образования комочков.
Яйцо разбиваем и размешиваем вилочкой, превращая в однородную «болтушку».
В сотейник выливаем простоквашу, разведенный крахмал, чеснок и яичную смесь. Все размешиваем, вливаем бульон из курицы, перчим, солим и варим соус при медленном кипении в течение 10 минут при постоянном перемешивании.
Зелень тархуна тщательно споласкиваем и обсушиваем полотенцем. Обрываем листочки, а жесткие стебли выбрасываем. Листочки складываем в чашу блендера, вливаем масло оливы и перебиваем в однородную кашицу.
Половину всей массы из тархуна и масла добавляем в горячий соус, а вторую половину оставляем для подачи.
На сервировочное блюдо выкладываем оставшееся пюре из зелени, сверху укладываем курочку или цыплят, поливаем сверху соусом и подаем блюдо горячим.
Что касается курочки, то птицу можно запекать, отваривать, жарить, готовить на пару. В любом случае домашняя простокваша сделает суховатое мясо курочки нежным и сочным. После приготовления у вас больше не возникнет вопрос о том, что приготовить из простокваши. Остается лишь пожелать приятного аппетита!